Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devise : Dollar renforcé par discours plus ferme de la FED Cercle Finance • 03/08/2020 à 20:24









(CercleFinance.com) - Certains membres de la FED commencent à mettre en garde contre le gonflement de la dette et même contre le risque de bulle d'actifs: un discours qui se veut un peu moins accommodant que lors de la conférence de presse de mercredi dernier. Entre temps, le Dollar avait poursuivi sa glissade et testé un 'plus bas' de 1,1850/E jeudi dernier, retrouvant des niveaux plus revus depuis mi-mai 2018. Le billet vert a même inscrit un plancher de 1,1909 en 'intraday' le 31/07 avant d'entamer une remontée vers 1,1750/E ce 3 août. La hausse du Dollar reste modeste face au Yen ou à la Livre sterling avec des écarts de +0,15% à +0,2%. Il s'effrite de -0,2% face au Dollar canadien vers 1,3385. La croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière a progressé plus rapidement que prévu aux Etats-Unis en juillet, d'après les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi. Cet indice d'activité - réalisé auprès des directeurs d'achats - est ressorti à 54,2 le mois dernier, contre 52,6 en juin (53,6 attendu), et reste bien au-dessus du seuil de 50 à partir duquel il reflète une croissance du secteur. Le sous-indice des nouvelles commandes a notamment augmenté à 61,5 en juillet, contre 56,4, mais celui de l'emploi, même s'il progresse à 44,3, reste encore bien en-dessous du seuil fatidique des 50, un signe toujours préoccupant pour la santé du marché du travail. Déception en revanche pour les dépenses de construction qui reculent de -0.7% en juin selon le Département du Commerce Département, ce qui déjoue un consensus de hausse de +1,3% (les chiffres de mai sont également révisés à la baisse... et c'est le 4ème mois de ralentissement consécutif).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.