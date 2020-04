Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devis : séance d'attentisme avant réunions banques centrales Cercle Finance • 28/04/2020 à 19:52









(CercleFinance.com) - Séance sans grand relief sur le FOREX où la paire Euro-Dollars semble figée autour de 1,0830 (même parité depuis lundi midi). La stagnation a par ailleurs été générale pour l'Euro et le $ aussi bien par rapport franc suisse, à la Livre Sterling. Le Yen s'est un peu raffermi (+0,3%) contre Euro (115,7) et $ (109,9). Peu de chiffres pour animer le marché: la confiance des ménages français a enregistré une chute historique en avril: c'était la première publication intégrant la crise sanitaire. L'indicateur synthétique de l'Insee dévisse de -8Pts, de 103 à 95, soit sa plus forte baisse depuis la création de l'enquête en 197. La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants chute lourdement, le solde correspondant perdant 43 points à -56, et le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future diminue très fortement, perdant 15 points... mais les valeurs restent très supérieures aux planchers touchés fin 2011 ou mi-2013. Outre Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board, plonge de 120 vers 86,9 alors que les économistes l'anticipaient en baisse un peu moins marquée vers 87,9. Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 166,7 à 76,4 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 93,8, contre 86,8 le mois précédent. Les prochainjes séances devraient être plus animées avec les communiqués de la FED demain à 20H et jeudi avec ma conférence de presse de Ch.Lagarde.

