Devis : journée d'un calme un peu étrange, la £ s'affaiblit

(CercleFinance.com) - Les marché demeurent nerveux et volatiles sur le compartiment action, ce qui tranche avec le calme plat qui a régné toute la journée sur le front des devises, avec des écarts symboliques sur pratiquement toutes les paires de devises, sauf sur le 'câble' (£/$) avec une Livre Sterling qui s'affaiblit de -0,7% vers 1,2900/$ et d'autant face à l'Euro (à 1,195). Le Dollar s'est peu écarté d'une fourchette 1,0870/1,088 face à l'Euro, le rendement du T-Bond étant inchangé à 1,33% et celui des Bunds stable à -0,51%. Wall Street espérait un 'message' de la FED... qui ne vient pas. Peut-être que le salut viendra de Donald Trump qui accuse CNN 'd'avoir fait paniquer les marchés en présentant le problème du coronavirus 'de la pire des manières' : de retour d'Inde, il tiendra une conférence de presse à ce sujet en début de soirée. Du côté des statistiques, le Département du Commerce fait état ce mercredi d'une hausse de +7,9% (à 764.000) des ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de janvier (le consensus attendait +3,5%) Le score du mois de décembre a été révisé en hausse, à 708.000 au lieu de 694.000 comme annoncé initialement. ces chiffres n'ont eu aucun impact décelable sur la valeur du Dollar.

