Deuxième décès lié au coronavirus en Italie

(Actualisé avec deuxième décès) MILAN, 22 février (Reuters) - Une deuxième patiente contaminée par le coronavirus apparu en Chine est morte en Italie, rapporte samedi l'agence de presse ANSA citant des sources médicales. Il s'agit d'une femme résidant en Lombardie, la région de Milan, précise l'agence. L'Italie avait enregistré un premier décès lié à l'épidémie, un homme âgé de 77 ans, qui était hospitalisé depuis deux semaines dans la ville de Padoue, en Vénétie, dans le nord de l'Italie. Les autorités sanitaires italiennes, qui multiplient les tests de dépistage, ont recensé à ce stade 30 cas de contamination au covid-19 en Lombardie et en Vénétie. En Lombardie, toutes les manifestations publiques ont été interdites et les écoles resteront fermées dans une série de petites localités au sud-est de Milan. "Nous avions préparé un plan ces derniers jours, car il était clair que ce qui s'est passé pouvait se produire", a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Roberto Speranza. D'après des responsables locaux, le premier patient contaminé en Lombardie, un homme de 38 ans originaire de la ville de Lodi, est tombé malade après avoir rencontré un ami rentré de Chine le 21 janvier. La présence du coronavirus n'a pas été détectée dans l'organisme de cet ami, mais les médecins tentent de déterminer s'il est possible qu'il ait été porteur du virus et s'en soit remis sans avoir développé les symptômes associés au covid-19, a déclaré Giulio Gallera, conseiller régional de Lombardie. (Valentina Za et James Mackenzie version française Arthur Connan et Henri-Pierre André)

