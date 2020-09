Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux soldats somaliens tués et un Américain blessé dans un attentat Reuters • 07/09/2020 à 13:21









BOSSASSO, Somalie, 7 septembre (Reuters) - Deux membres des forces spéciales somaliennes ont été tués et un officier américain a été grièvement blessé dans un attentat suicide à la voiture piégée commis aux abords de leur base, dans le sud du pays, annonce un membre des autorités locales. La base de Jana Cabdalle se trouve à une soixantaine de kilomètres de la ville portuaire de Kismayo, chef lieu de la région de Jubbaland. "Deux soldats des forces (spéciales) de Danab sont morts et deux autres ont été blessés. Un officier américain a été grièvement blessé", a déclaré à Reuters Mohamed Ahmed Sabriye, directeur de la communications de l'état de Jubbaland. (Abdiqani Hassan, version française Jean-Philippe Lefief)

