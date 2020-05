Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux semaines d'isolement pour tout voyageur arrivant de l'étranger en Espagne Reuters • 12/05/2020 à 09:36









MADRID, 12 mai (Reuters) - L'Espagne fera respecter une période de deux semaines de quarantaine pour tout voyageur arrivant de l'étranger à compter de vendredi prochain dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Une ordonnance parue mardi précise que cette mesure d'exception restera en vigueur jusqu'au 24 mai. Les voyageurs arrivant de l'étranger devront rester confinés pendant quatorze jours et ne seront autorisés à sortir que pour faire des courses alimentaires, se rendre dans des centres de soin ou dans des "situations de nécessité". (Inti Landauro version française Henri-Pierre André)

