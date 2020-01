Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux premiers cas de coronavirus confirmés en France Reuters • 24/01/2020 à 21:06









(Actualisé avec citations, contexte) PARIS, 24 janvier (Reuters) - Deux premiers cas de contamination au coronavirus apparu le mois dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine, ont été confirmés en France, a annoncé vendredi Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Il s'agit des premiers cas européens, a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse, précisant que l'un des malades était hospitalisé à Bordeaux et l'autre à Paris, tous deux à l'isolement. "Le cas qui a été hospitalisé à Bordeaux et qui a circulé sur les réseaux sociaux est bien un cas confirmé pour le coronavirus", a déclaré la ministre. "Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine, où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. Il est revenu en France le 22 janvier. Il a été hospitalisé le 23 janvier avec confirmation aujourd'hui de la positivité de ses prélèvements (...) Il va bien", a-t-elle expliqué. "Nous venons d'avoir l'information supplémentaire il y a quelques minutes d'un nouveau cas confirmé à Paris", a-t-elle poursuivi, précisant qu'il était soigné à l'hôpital Bichat, dans le XVIIIe arrondissement. "Nous sommes en train de remonter l'histoire de ces patients de façon à rentrer en contact avec les personnes qu'ils ont croisées", a poursuivi Agnès Buzyn, qui a promis un point de presse quotidien de la part du ministère. "Nous communiquerons en toute transparence de façon à ce que chacun soit bien informé des consignes à suivre", a-t-elle ajouté. En Chine, le bilan de la maladie s'élève à 26 morts et 800 cas. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé jeudi qu'il serait prématuré de considérer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, mais l'organisation dit surveiller son évolution "minute par minute". (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Benoît Van Overstraeten)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.