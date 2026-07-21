Deux pétroliers transportant du pétrole brut saoudien font demi-tour en mer Rouge après un avertissement des Houthis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Selon certaines sources, le port de Yanbu serait toujours en activité) par Florence Tan et Nidhi Verma

Deux pétroliers chargés de pétrole brut saoudien à destination de la Chine et de l’Inde ont fait demi-tour mardi en mer Rouge,mettant le capsur le canal de Suez plutôt que de braver la côte yéménite à l’embouchure de la mer, suite à un avertissement lancé par la milice houthiste yéménite, proche de l’Iran.

Ces changements de cap des navires, le Xin Long Yang et le Rodos, laissent entrevoir une deuxième perturbation potentielle d’une voie maritime majeure, susceptible d’aggraver la pénurie sur les marchés énergétiques mondiaux provoquée par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Lundi, les Houthis ont déclaré un blocus naval contre l’Arabie saoudite, ouvrant ainsi un nouveau front potentiel dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran et aggravant la menace qui pèse sur l’approvisionnement énergétique mondial et le commerce au-delà du Golfe.

Dans un e-mail adressé aux compagnies maritimes, le groupe les a averties de ne pas charger ni décharger de marchandises dans les ports saoudiens, précisant que de telles activités pourraient les exposer à des représailles « en tout lieu ».

Les Houthis contrôlent le nord du Yémen, y compris la côte de Bab el-Mandeb, le détroit situé à l’embouchure de la mer Rouge. Depuis que le détroit d’Ormuz, qui contrôle l’accès au Golfe, a été bloqué pendant la guerre, le port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, est devenu la principale voie alternative pour le pétrole du Moyen-Orient, permettant l’exportation de millions de barils par jour.

Les coûts de l’assurance contre les risques de guerre ont déjà augmenté au cours des dernières 24 heures, les évaluations des risques pour les ports saoudiens étant en cours de réexamen, ont indiqué mardi des sources du secteur de l’assurance.

"Il est conseillé aux navires faisant escale dans les ports saoudiens de reconsidérer leur transit par la mer Rouge et d’envisager la mise en œuvre de mesures de prévention renforcées", a déclaré la société britannique de sécurité maritime Ambrey, ajoutant qu’elle estimait que les navires faisant escale dans les ports saoudiens "couraient un risque élevé".

Demi-tours en mer

Le Xin Long Yang, un très grand pétrolier (VLCC) qui a achevé lundi le chargement de 2 millions de barils de brut saoudien à Yanbu, s’apprêtait initialement à quitter la mer Rouge pour se rendre en Chine, mais a fait demi-tour et a mis le cap sur Suez, selon les données maritimes.

Le pétrolier Rodos, de plus petite taille, qui avait chargé environ 700.000 barils de pétrole brut saoudien à destination de l’Inde, a également fait demi-tour mardi pour se diriger vers Suez, selon ces mêmes données.

Dynacom Tankers Management, qui gère le Rodos, et Cosco Shipping, gestionnaire du Xin Long Yang, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un autre superpétrolier (VLCC), le New Prime, qui devait arriver à Yanbu plus tard cette semaine pour charger du brut, a également fait demi-tour au large d’Oman avant d’entrer dans la mer Rouge. Son gestionnaire, Associated Maritime Co HK, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trois sources du secteur maritime ont indiqué que le port de Yanbu continuait d’opérer pour charger du pétrole à bord de navires déjà présents en mer Rouge ou arrivant via le canal de Suez. Les données de suivi des navires ont montré qu’un pétrolier, l’Olympic Luck, qui avait pénétré en mer Rouge via le canal de Suez, se dirigeait toujours vers Yanbu, tout comme plusieurs navires qui se trouvaient déjà à proximité.

Mais obliger les pétroliers à emprunter le canal de Suez plutôt que de sortir de la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb allongerait de plusieurs semaines les délais de livraison vers les clients asiatiques, car cela impliquerait de traverser la Méditerranée et de contourner l’Afrique.

"Bien qu’un véritable blocus semble peu probable compte tenu des ressources nécessaires à une telle entreprise, une intensification des hostilités pourrait amener les Houthis à prendre pour cible les navires liés à l’Arabie saoudite transitant par le détroit de Bab el-Mandeb", a indiqué mardi le courtier maritime Clarksons dans une note.

Ces derniers mois, une dizaine de pétroliers ont en moyenne franchi le détroit de Bab el-Mandeb chaque jour.

"Toutefois, si les Houthis venaient à perturber le trafic dans la région, nous pourrions assister à un remaniement des cargaisons de pétrole brut, les volumes en provenance de Yanbu étant de plus en plus acheminés vers l’Europe."

Les superpétroliers (VLCC) à pleine charge transitant par le canal doivent d’abord décharger une partie de leur cargaison de pétrole, qui peut contourner le canal en étant acheminée par l’oléoduc SUMED vers la Méditerranée.