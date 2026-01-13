 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux pétroliers touchés par des drones près du terminal CPC, selon des sources
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de commentaires d'armateurs tout au long de l'article)

Deux pétroliers gérés par la Grèce ont été touchés par des drones mardi près du terminal du Caspian Pipeline Consortium, qui traite environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, selon six sources.

L'un des pétroliers, le Delta Harmony, est géré par la société grecque Delta Tankers, selon les données de LSEG, et devait charger du pétrole provenant de Tengizchevroil.

L'autre, Matilda, est géré par la société grecque Thenamaris et devrait charger du pétrole en provenance de Karachaganak, ont ajouté les sources.

Un responsable de Thenamaris a confirmé que le Matilda avait été touché par deux drones alors qu'il attendait sur lest à 30 milles au large du CPC.

"Il n'y a pas eu de blessés et le navire a subi des dommages mineurs aux structures du pont selon une première évaluation, qui sont entièrement réparables. Le navire, qui est en état de naviguer, s'éloigne maintenant de la zone", a déclaré le responsable de la compagnie.

Delta Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Deux sources dans le domaine de la sécurité maritime ont déclaré qu'un incendie s'était déclaré à bord et qu'il avait été rapidement éteint.

Le CPC a refusé de commenter l'attaque.

L'oléoduc CPC achemine le pétrole vers le terminal Yuzhnaya Ozereyevka de la mer Noire, près de Novorossiisk, dans le sud de la Russie.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
162,360 USD NYSE +0,13%
EXXON MOBIL
123,990 USD NYSE -0,51%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,80 USD Ice Europ +0,78%
Pétrole WTI
60,46 USD Ice Europ +0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Le drapeau groenlandais flotte à l'entrée du parc d'attractions de Tivoli à Copenhague, le 8 janvier 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )
    Entre Nuuk et Copenhague, l'indépendance du Groenland envisagée prudemment
    information fournie par AFP 13.01.2026 11:58 

    Nation au sein du royaume du Danemark, le Groenland veut s'émanciper de la tutelle de Copenhague mais si la marche à suivre est claire, les dirigeants de l'île arctique avancent prudemment sous l'oeil intéressé de Donald Trump. "Nous avons un accord avec nos concitoyens ... Lire la suite

  • ( AFP / JUNG YEON-JE )
    SK Hynix va investir 11 milliards d'euros dans une usine de conditionnement de puces avancées
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 11:46 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK Hynix a annoncé mardi vouloir investir 19.000 milliards de wons (11,05 milliards d'euros) dans la construction d'une usine de conditionnement de puces avancées, profitant de l'essor mondial de l'IA. "A mesure que la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank