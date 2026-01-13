Deux pétroliers touchés par des drones près du terminal CPC, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de commentaires d'armateurs tout au long de l'article)

Deux pétroliers gérés par la Grèce ont été touchés par des drones mardi près du terminal du Caspian Pipeline Consortium, qui traite environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, selon six sources.

L'un des pétroliers, le Delta Harmony, est géré par la société grecque Delta Tankers, selon les données de LSEG, et devait charger du pétrole provenant de Tengizchevroil.

L'autre, Matilda, est géré par la société grecque Thenamaris et devrait charger du pétrole en provenance de Karachaganak, ont ajouté les sources.

Un responsable de Thenamaris a confirmé que le Matilda avait été touché par deux drones alors qu'il attendait sur lest à 30 milles au large du CPC.

"Il n'y a pas eu de blessés et le navire a subi des dommages mineurs aux structures du pont selon une première évaluation, qui sont entièrement réparables. Le navire, qui est en état de naviguer, s'éloigne maintenant de la zone", a déclaré le responsable de la compagnie.

Delta Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Deux sources dans le domaine de la sécurité maritime ont déclaré qu'un incendie s'était déclaré à bord et qu'il avait été rapidement éteint.

Le CPC a refusé de commenter l'attaque.

L'oléoduc CPC achemine le pétrole vers le terminal Yuzhnaya Ozereyevka de la mer Noire, près de Novorossiisk, dans le sud de la Russie.