Deux pétroliers auraient été endommagés près du détroit d'Ormuz après des informations faisant état de tirs de missiles iraniens, selon certaines sources

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* Selon certaines sources, l'Al Rekayyat traversait le détroit d'Ormuz lorsqu'il a été touché

* Le navire a lancé des signaux de détresse; la salle des machines est en feu, mais l'équipage est sain et sauf, selon certaines sources

* Un pétrolier saoudien a également été endommagé près du détroit, selon certaines sources

* Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a tiré au moins deux missiles sur des navires commerciaux dans le détroit, rapporte Axios

(Mises à jour tout au long de l'article avec des informations sur le pétrolier saoudien endommagé, des citations et des détails) par Maha El Dahan, Jonathan Saul, Marwa Rashad et Andrew Mills

Un méthanier qatari et un pétrolier battant pavillon saoudien ont été endommagés près du détroit d'Ormuz, ont indiqué mardi des sources, après des informations selon lesquelles les Gardiens de la révolution iranienne auraient tiré des missiles sur des navires dans cette voie navigable pendant la nuit.

L’Al Rekayyat, qui transportait du gaz naturel liquéfié, a lancé des signaux de détresse pour demander de l’aide après avoir été touché à bâbord, a indiqué une source.

L'équipage était sain et sauf et en cours d'évacuation , ont indiqué d'autres sources, mais la salle des machines était en feu et envahie par la fumée, ce qui ne permettait pas d'évaluer pleinement l'étendue des dégâts.

“Mayday, mayday, mayday. Ici le navire Al Rekayyat, le méthanier Al Rekayyat. Nous sommes touchés par un drone sur le côté bâbord, au-dessus de la salle des machines”, a déclaré le capitaine de l’Al Rekayyat dans un enregistrement d’un appel radio consulté par Reuters. “Situation: incendie dans la salle des machines et fumée omniprésente. Impossible d’évaluer l’étendue des dégâts.”

C'est la première fois qu'un méthanier du Qatar, médiateur dans les négociations entre Washington et Téhéran, est touché depuis le début de la guerre en Iran fin février. Les attaques de missiles iraniens ont causé d'importants dégâts aux installations de GNL du Qatar pendant le conflit.

Un pétrolier battant pavillon saoudien, qui serait le superpétrolier Wedyan, a également été endommagé au large des côtes d’Oman, ont indiqué des sources de la sécurité maritime. La cause n’était pas immédiatement connue.

L’Al Rekayyat appartient et est géré par Nakilat QGTS.QA , également connue sous le nom de Qatar Gas Transport Company Ltd, qui exploite l’une des plus grandes flottes de transport de GNL au monde. Les données maritimes de LSEG ont montré que le navire avait transmis sa position pour la dernière fois le 18 juin, ce qui indique qu’il naviguait avec ses transpondeurs éteints.

Le Wedyan appartient à la compagnie maritime saoudienne Bahri 4030.SE , qui en assure également la gestion.

Bahri, Nakilat, QatarEnergy, le service de presse international du Qatar, le service de presse du gouvernement saoudien et le Commandement central américain n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DES RISQUES PERSISTANTS

Ces informations soulignent les risques persistants qui pèsent sur la navigation dans le détroit d’Ormuz et ses environs, malgré les dispositions relatives au passage en toute sécurité incluses dans un accord provisoire entre Washington et Téhéran .

L'affirmation par l'Iran de son contrôle sur l'étroite voie navigable qui le sépare d'Oman — par laquelle transitait environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole avant le conflit — est apparue comme l'une des conséquences les plus controversées de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

“À présent, si nous empruntons les eaux iraniennes, soi-disant sûres à 100 %, cela signifie que nous traitons avec les Iraniens et que nous admettons que le détroit () est sous leur contrôle. Si nous passons par le chenal contrôlé par les États-Unis et Oman (), alors nous risquons d’être pris pour cible”, a déclaré l’une des sources.

“Les États-Unis vous autorisent à passer, mais si quelque chose se produit en cours de route, ils vous disent alors: “C’est à vous de décider si vous continuez ou si vous faites demi-tour.””

Ces sources ont souhaité rester anonymes, car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias.

RAPPORTS SUR DES FRAPPES IRANIENNES

Axios avait précédemment rapporté que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait tiré au moins deux missiles sur des navires commerciaux transitant par le détroit lundi soir, citant deux responsables américains. Deux navires commerciaux ont subi des dégâts importants, mais il n’y a pas eu de victimes, selon ce rapport, qui cite un responsable américain.

Une source a indiqué que la position de l’Al Rekayyat au moment où il a été touché correspondait à l’emplacement décrit dans un avis émis par l’agence britannique de sécurité maritime, ce qui suggère qu’il s’agissait bien du pétrolier impliqué dans cet incident.

L'agence britannique Maritime Trade Operations a déclaré qu'un pétrolier naviguant vers le sud à environ 8 milles marins (15 km) à l'est de Limah, en Oman, avait été touché à bâbord par un projectile non identifié, provoquant un incendie.

La guerre a été suspendue dans le cadre d’un accord de paix provisoire conclu le mois dernier, destiné à accorder un délai de 60 jours pour négocier un accord définitif. Une série de pourparlers indirects au Qatar s’est achevée la semaine dernière sans qu’aucun progrès vers une paix durable ne soit en vue.