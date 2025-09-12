 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux personnes blessées après l'atterrissage d'urgence d'un vol United Airlines au Japon, selon Kyodo
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique dans le slug, ajout d'un identifiant de média. Pas de changement dans le texte.)

Deux personnes ont été légèrement blessés après l'atterrissage d'urgence du vol 32 de United Airlines UAL.O à destination de Cebu, aux Philippines, sur un aéroport d'Osaka, dans l'ouest du Japon, vendredi soir, a rapporté l'agence de presse Kyodo.

Le Boeing BA.N 737 en provenance de l'aéroport de Narita près de Tokyo a fait un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Kansai après 19h00 heure locale (1000 GMT) après qu'un indicateur d'incendie de cargaison se soit déclenché alors qu'il survolait l'océan Pacifique, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Un total de 142 passagers et membres d'équipage à bord ont évacué l'avion en utilisant les toboggans d'urgence, a indiqué Kyodo.

Reuters n'a pas pu joindre l'aéroport de Kansai, les services de police et de pompiers locaux, United Airlines, le ministère des transports par téléphone en dehors des heures normales d'ouverture.

