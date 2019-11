Deux ONG demandent à la France de forcer les banques à se verdir

Les Amis de la Terre France et Oxfam France ont appelé jeudi la France à légiférer "dès 2020" pour contraindre ses banques à des stratégies alignées sur l'objectif de limiter l'augmentation de la température terrestre à 1,5 degré ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Amis de la Terre France et Oxfam France ont appelé jeudi la France à légiférer "dès 2020" pour contraindre ses banques à des stratégies alignées sur l'objectif de limiter l'augmentation de la température terrestre à 1,5 degré et dévoilé une étude consacrée à leur empreinte carbone.

"Au nom de l'intérêt collectif, imposer une régulation financière serait un signal fort afin de limiter les impacts humains et de prévenir un risque de crise financière majeur dû aux changements climatiques", affirment les deux ONG, en préambule de cette étude dont l'AFP a obtenu une copie.

Les normes préconisées par l'étude "devront garantir que les banques mettent fin à leurs soutiens à l'expansion des énergies fossiles et en programment la sortie totale. L'Etat doit garantir en priorité la sortie du secteur du charbon au plus tard en 2030 dans les pays européens et de l'OCDE, et d'ici 2040 dans le monde".

La publication de cette étude intervient à la veille d'un important colloque de réflexion sur la finance verte et durable, le "Climate Finance Day", organisé à Paris, à l'occasion duquel les établissements financiers français font généralement des annonces concernant leurs politiques de lutte contre le changement climatique.

"En 2018, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d'investissement des quatre principales banques françaises - BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et BPCE - dans le secteur des énergies fossiles ont atteint plus de 2 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 4,5 fois les émissions de la France cette même année", accusent les deux ONG dans cette étude.

Ce rapport est obtenu en comparant deux chiffres. D'une part "l'ensemble des transactions financières réalisées par des banques françaises en direction d'entreprises actives dans les énergies fossiles en 2018" et par ricochet leur contribution à générer des activités émettrices de gaz à effet de serre. Et d'autre part celui des émissions de gaz à effet de serre de la France pour 2018.

Les établissements bancaires ont pris ces dernières années divers engagements pour se désinvestir progressivement de secteurs tels que le charbon, le tabac ou encore les sables bitumineux.

Mais "le rythme de marche est bien trop inégal et lent pour répondre aux objectifs de l'Accord de Paris", tancent les deux ONG, qui dénoncent des effets de "communication" et "le rôle joué par les lobbies de la place financière parisienne pour freiner toute forme de régulation publique de leurs activités".

Selon Les Amis de la Terre et Oxfam France, "en 2018, les banques et leurs représentants d'intérêt ont déclaré près de 10 millions d'euros pour influencer les décideurs nationaux, avec pas moins de 95 lobbyistes".

Les deux ONG pointent aussi du doigt "l'interdépendance entre banquiers et décideurs" qui "s'explique également par les nombreux passages de hauts fonctionnaires du secteur public au secteur privé et vice-versa, des +portes tournantes+ fonctionnant à plein régime".

bt/ak/tq/nth