Deux nouveaux labels ISR Immobilier dans la gamme des fonds de Sofidy

(AOF) - Sofidy, société de gestion, filiale de Tikehau Capital, a décroché deux nouveaux labels ISR Immobilier pour sa SCPI Sofidy Europe Invest et son OPPCI Sofimmo dans le cadre de la stratégie ESG « So Durable ». Lancée en juillet 2021, Sofidy Europe Invest est une SCPI à la thématique Européenne qui cible les marchés immobiliers les plus porteurs au sein de l’espace économique Européen, du Royaume-Uni et de la Suisse.

De son côté, Sofimmo, lancé en mars 2009, est un Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI réservé à la clientèle professionnelle), détenant 125 actifs investis, directement ou indirectement, en murs de commerces de proximité en France.

En 2022, Sofidy souhaite étendre sa démarche responsable à l'ensemble de ses fonds, avec d'autres labellisations ou façons d'adresser les enjeux ESG liés à son patrimoine.