Deux nouveaux actifs pour la SCPI Pierre Expansion Santé

(AOF) - Fiducial Gérance acquiert deux commerces neufs de pied d’immeuble, situés Avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine (92), pour le compte de la SCPI Pierre Expansion Santé. L’ensemble immobilier mixte « Promenade Manet » est situé dans le prolongement du centre-ville d’Asnières-sur-Seine, à proximité du métro et du RER C et de la future ligne Grand Paris Express. Il consiste en une résidence de logements et deux commerces. L’architecture moderne de l’ensemble comprend une promenade verte le long de la façade perpendiculaire à l’avenue des Grésillons.

Ces deux locaux commerciaux représentent une surface totale de 506 m². Ils sont loués respectivement à une supérette alimentaire bio et à un cabinet médico-dentaire dans le cadre de baux de 9 ans fermes ayant pris effet le 1er juillet 2022, date de la livraison.

Ces acquisitions confirment la politique de la SCPI pour des activités résilientes, alimentation et santé, avec une localisation en centre-ville à proximité des transports en commun.

Dans cette transaction réalisée par Gouny & Starkley, l'étude notariale One Notaires conseillait le vendeur (foncière privée) tandis que l'étude LBMB Notaires conseillait l'acquéreur Pierre Expansion Santé.