Deux navires de la compagnie Dynacom Tankers ont été attaqués au large d'Oman alors que le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie

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* L'équipage du Kavomaleas a été évacué après qu'un incendie s'est déclaré dans la salle des machines à la suite de l'impact de deux projectiles, selon Dynacom

* L'équipage de l'Acheloos est sain et sauf et le navire a été conduit au mouillage pour y subir des inspections, indique Dynacom

* Les Gardiens de la Révolution iraniens avaient précédemment déclaré que deux pétroliers avaient explosé sur la route sud du détroit d'Ormuz

(Refonte de l'article avec les commentaires de Dynacom, ajout d'une deuxième attaque contre un navire et de détails supplémentaires)

La compagnie maritime grecque Dynacom Tankers a déclaré que deux de ses navires gérés avaient été touchés lundi par des projectiles d’origine inconnue alors qu’ils naviguaient au large des côtes d’Oman.

La nouvelle escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran menace à nouveau le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, alors que les forces iraniennes prennent pour cible des navires et que les États-Unis s’apprêtent à mettre en œuvre leur blocus des ports du pays.

Dynacom a indiqué que le Kavomaleas — un pétrolier de type Panamax battant pavillon maltais — avait été touché par deux projectiles, provoquant un incendie dans sa salle des machines et obligeant à son évacuation.

« Après avoir déclenché le système d’extinction d’incendie à bord, le capitaine a pris la décision d’évacuer le navire », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Tous les membres d’équipage ont été localisés sains et saufs par les autorités omanaises et transférés à terre, a précisé Dynacom, ajoutant qu’elle était en contact étroit avec toutes les autorités régionales concernées.

Le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard a indiqué que l’incident s’était produit alors que le navire passait à environ 8 milles marins au nord-ouest de Kumzar, en Oman.

Le Kavomaleas devait charger des produits pétroliers dans le Golfe cette semaine, selon des contrats de location de navires et une source du secteur. L’agence britannique Maritime Trade Operations, qui avait précédemment signalé que le navire était en feu, a indiqué qu’aucun impact environnemental n’avait été signalé. Dans un communiqué séparé, Dynacom Tankers a indiqué qu’un autre de ses navires — l’Acheloos, battant pavillon libérien — avait également été touché par un projectile lundi.

« Tous les membres d’équipage sont sains et saufs et ont été retrouvés. Le navire s’est rendu à son mouillage pendant que des évaluations sont en cours. Aucun cas de pollution n’a été signalé pour l’instant », a-t-elle précisé.

L’Acheloos est un très grand pétrolier (VLCC) capable de transporter 2 millions de barils de pétrole.

La société grecque de sécurité maritime Marisks a indiqué que l’Acheloos et le Kavomaleas avaient été touchés à peu près au même moment et qu’ils transitaient tous deux par le couloir sud du détroit d’Ormuz, ouvert par les États-Unis. Lundi, les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré que deux pétroliers avaient « explosé » et avaient été immobilisés après avoir tenté d’emprunter ce qu’ils ont qualifié de route sud dangereuse à travers le détroit d’Ormuz. Dimanche, les Gardiens avaient également signalé que deux navires avaient été impliqués dans un « accident » dans la même zone. On ignore si ces deux incidents sont liés entre eux ou s’ils ont un rapport avec les attaques contre les navires de la compagnie Dynacom.