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Deux morts à la suite d'un incident survenu dans le complexe de Citigroup en Floride
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 21:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de Floride ont annoncé que deux personnes avaient trouvé la mort à la suite d'un incident survenu mercredi après-midi dans le complexe de Citibank à Tampa, en Floride.

Un communiqué publié par le shérif du comté de Hilsboro, Chad Chronister, a confirmé que “le suspect impliqué dans l'incident de menace active survenu à Citibank est décédé”. Des témoins avaient signalé une fusillade. M. Chronister a également confirmé le décès d'une victime.

“Nous avons connaissance d’un incident survenu sur notre site de Tampa, en Floride, et nous coopérons avec les forces de l’ordre”, a déclaré une porte-parole de Citi, sans donner plus de détails.

Le shérif a également indiqué que 365 adjoints étaient intervenus et qu’il pensait qu’il s’agissait d’un incident ciblé.

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