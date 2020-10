Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux journalistes français du Monde blessés en Arménie Reuters • 01/10/2020 à 13:20









(Actualisé avec précisions, confirmation du Monde) EREVAN, 1er octobre (Reuters) - Les autorités arméniennes ont annoncé jeudi que deux journalistes français du quotidien Le Monde avaient été blessés dans un bombardement contre la ville arménienne de Martuni mené par les forces azerbaïdjanaises. Le ministère arménien des Affaires étrangères précisent qu'ils ont été transportés vers un hôpital. Selon une source gouvernementale arménienne, ils sont dans un état grave. Les deux reporters du Monde filmaient des civils lorsqu'ils ont été pris sous le bombardement, a ajouté cette source. Le directeur des rédactions du Monde, Luc Bronner, a confirmé auprès de Reuters que deux journalistes de la rédaction, dont un photographe, avaient été blessés. La ville de Martuni est située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Azerbaïdjan, à l'ouest de la région séparatiste du Haut-Karabakh où les affrontements ont repris ce week-end. (Nvard Hovhannisyan version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.