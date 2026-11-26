Deux Italiens ont été tués jeudi lors d'une attaque de drone iranien au Koweït, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, précisant que les victimes étaient des techniciens travaillant pour la filiale italienne du groupe allemand de défense Rheinmetall RHMG.DE .

L'attaque de jeudi est la deuxième attaque iranienne signalée ce mois-ci contre cet État du Golfe allié des États-Unis.

À Rome, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré au Sénat que les deux techniciens de Rheinmetall Italia travaillaient dans un poste de surveillance de la défense aérienne au Koweït lorsque celui-ci a été pris pour cible par des drones iraniens.

"À la suite d’une puissante explosion, nos deux compatriotes, selon les informations en provenance du Koweït, ont trouvé la mort. Deux autres personnes ont été blessées: un ressortissant pakistanais et un capitaine de l’armée koweïtienne", a déclaré Antonio Tajani.

Le ministère koweïtien de la Défense a confirmé que les deux Italiens avaient succombé à leurs blessures, après avoir initialement signalé que quatre personnes avaient été blessées par la chute de débris lorsqu’une "installation vitale" avait été prise pour cible lors de ce qu’il a qualifié d’attaque iranienne.

Il a confirmé que les deux autres blessés étaient un Koweïtien et un ressortissant pakistanais.

Le ministère a indiqué que l’armée du pays avait détecté et neutralisé plusieurs drones dans l’espace aérien koweïtien, ajoutant que l’attaque avait également causé des dégâts matériels.

"Je tiens à exprimer ma plus profonde sympathie et ma solidarité aux familles des victimes italiennes en cette période de profonde douleur", a ajouté Antonio Tajani.

Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cet incident.

Rheinmetall a refusé de commenter l’incident.

Au début du mois de novembre, l’Iran avait déclaré avoir pris pour cible des sites américains abritant des drones et des missiles au Koweït, après que les États-Unis eurent frappé l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz.