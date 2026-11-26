Deux Italiens ont été tués jeudi lors d'une attaque de drone au Koweït, que l'Italie et le Koweït ont imputée à l'Iran, bien que Téhéran ait nié toute implication.

Les deux hommes étaient des techniciens travaillant pour Rheinmetall Italia, la filiale italienne du groupe allemand de défense Rheinmetall RHMG.DE , et se trouvaient dans une station de surveillance de la défense aéro e au Koweït lorsque celle-ci a été prise pour cible par des drones iraniens, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani devant le Sénat à Rome.

“À la suite d’une puissante explosion, nos deux compatriotes, selon les informations en provenance du Koweït, ont trouvé la mort. Deux autres personnes ont été blessées: un ressortissant pakistanais et un capitaine de l’armée koweïtienne”, a déclaré M. Tajani.

Le ministère koweïtien de la Défense a confirmé que les deux Italiens avaient succombé à leurs blessures, après avoir initialement signalé que quatre personnes avaient été blessées par la chute de débris lorsqu’une “installation vitale” avait été prise pour cible lors de ce qu’il a qualifié d’attaque iranienne. Il a précisé que les deux autres blessés étaient des ressortissants koweïtiens et pakistanais et que l’attaque avait causé des dégâts matériels.

Le porte-parole en chef des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a nié que l’Iran ait attaqué un site “vital” au Koweït, affirmant qu’aucune opération offensive ou militaire menée par les forces iraniennes n’avait eu lieu dans la région, ont rapporté jeudi les médias d’État iraniens.

L'ambassade d'Iran à Rome a également catégoriquement démenti les allégations faisant état d'une attaque par drone iranien contre un site militaire au Koweït dans un message publié sur X.

M. Tajani a déclaré à l’agence de presse italienne AGI que l’Italie allait déposer une plainte auprès de l’ambassade d’Iran au sujet de cet incident, appelant à la prudence et affirmant qu’il n’y avait aucune raison d’attaquer les pays arabes limitrophes de l’Iran qui n’étaient pas impliqués dans la guerre.

Le conflit régional a éclaté le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran, et il s’est depuis étendu pour inclure des frappes iraniennes contre Israël et les États arabes du Golfe abritant des bases militaires américaines.

Plus tôt en novembre, l’Iran avait déclaré avoir pris pour cible des sites de drones et de missiles américains au Koweït après que les États-Unis eurent frappé l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz.