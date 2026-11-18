Deux des trois grands indices à Wall Street dans le vert après les résultats de Nvidia

Le Nasdaq Composite .IXIC , indice à forte composante technologique, a ouvert mercredi sur un rebond après les prévisions optimistes de Nvidia, qui ont apaisé les craintes sur le secteur des puces électroniques et amélioré le sentiment à l'égard des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), dans l'attente du prix de l'introduction (IPO) en Bourse d'Anthropic.

Dans les premiers échanges, le Nasdaq progresse de 121,84 points, soit 0,50%, à 24.450,22 points, tandis que les deux autres grands indices de Wall Street sont sur une tendance plus mitigée.

Le Dow Jones .DJI cède 209.64 points, soit 0,41%, à 50.549,78 points, et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 5,88 points, soit 0,08%, à 7.346,41 points.

Nvidia NVDA.O avance de près de 1% après avoir dit tabler sur un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3%. Les analystes prévoyaient en moyenne 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'incertitude entourant les perspectives de Nvidia, suite au brusque départ de son ancien directeur général Jensen Huang, éclaboussé la semaine dernière par un scandale de relations extraconjugales et d'espionnage, avait ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA.

"Nvidia aurait très bien pu retirer ses prévisions et fixer des objectifs moins ambitieux pour l'avenir (…) compte tenu de l'incertitude qui plane sur l'entreprise, mais au lieu de cela, le groupe a fait preuve d'une grande confiance envers les investisseurs et les employés inquiets", explique Jay Peters, gestionnaire de portefeuille chez NewEdge Wealth.

Le rebond reste toutefois fragile alors que l'attention se déplace désormais sur la fixation du prix de l'IPO d'Anthropic ANT.O qui devrait permettre de tester l'appétit de Wall Street pour les entreprises liées à l'IA.

Le créateur de l'IA Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars, ce qui constituerait la toute première introduction en Bourse d'un développeur de modèles avancés d'IA.

Par ailleurs, les investisseurs scruteront à 19h00 GMT le compte-rendu de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que plusieurs membres de l'institution doivent également s'exprimer dans la journée.

Dans le reste des résultats du jour, Lowe's LOW.N recule de 2,11%, l'enseigne de bricolage ayant annoncé une prévision de bénéfice annuel inférieure aux attentes, tandis que le distribution Target TGT.N grimpe de 4,19% après la publication de ses comptes trimestriels.

L'action Take-Two Interactive TTWO.O bondit de 5,61% avec le lancement mondial de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI , après 13 ans d'attente.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46Z0TC

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Utkarsh Hathi, édité par Benoit Van Overstraeten)