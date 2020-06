Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux bombardiers US interceptés par des chasseurs russes Reuters • 19/06/2020 à 09:39









MOSCOU, 19 juin (Reuters) - La Russie a dépêché des avions de chasse pour intercepter et escorter deux bombardiers américains Boeing B-52 qui survolaient la mer d'Okhotsk, au large de la côte orientale russe, a déclaré le ministère de la Défense russe, cité vendredi par l'agence de presse Interfax. Cette annonce intervient deux jours après que la Russie a dit que quatre bombardiers russes Tupolev Tu-95MS avaient été interceptés par des chasseurs de l'armée américaine alors qu'ils effectuaient un vol programmé près de la frontière américaine. (Andrey Kuzmin, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

