Kunal Desai et Marcin Lewczuk viennent de fonder Zorza Capital, une société de gestion spécialisée dans les marchés émergents, à Londres. Le duo de gérants travaille ensemble depuis 2018, d’abord chez Mobius Capital Partners , puis chez GIB Asset Management à partir de 2021. Ils ont chacun une quinzaine d’années d’expériences dans l’investissement dans les marchés émergents.

Les fondateurs gèrent une stratégie unique investie dans 20 à 30 sociétés qu’ils jugent mal valorisées et sous-estimées. « Nous prenons des positions de forte conviction dans des sociétés où un changement significatif et un alignement avec la direction sont possibles », expliquent-ils sur leur site Internet. Pour cela, ils pratiquent « un actionnariat actif et un engagement structuré. Par ailleurs, « nous ne diluons pas nos meilleures idées par la diversification », ajoutent-ils.

En résumé, la gestion de Zorsa (aurore en polonais) s’appuie sur deux piliers : la qualité à prix décoté et un engagement générateur de catalyseurs.

Kunal Desai et Marcin Lewczuk pourront s’appuyer sur les conseils d’un de leur ancien collègue, Greg Konieczny qui a lui aussi travaillé au sein de Mobius Capital Partners et de GIB Asset Management. Il a également passé plus de vingt ans chez Franklin Templeton.

Laurence Marchal