L'action du laboratoire pharmaceutique français bouge peu à Paris en ce début de semaine (-0,09%, à 84,84 euros). Baader Europe et Berenberg se penchent sur les rumeurs de Bloomberg évoquant un intérêt de Sanofi pour l'Américain Insmed.

Pour rappel, jeudi dernier, Bloomberg a rapporté, selon des sources proches du dossier, que Sanofi aurait engagé des discussions en vue de racheter une société américaine, Insmed, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 26 milliards de dollars avant l'apparition de ces rumeurs.

L'avis de Baader Europe

Pour Baader Europe, cette potentielle opération constituerait "une réponse crédible aux inquiétudes sur la croissance, après la perte d'exclusivité de son produit phare Dupixent à partir de 2031". Ce traitement génère près de 40% des revenus totaux du laboratoire français.

Les analystes ajoutent qu'Insmed, une société spécialisées dans les maladies respiratoires, serait un bon choix stratégique. Ils tempèrent toutefois en indiquant que le prix apparemment élevé, le bond de l'endettement qui en résulterait et les risques potentiels liés à la prolongation des brevets augmentent les enjeux en matière d'exécution.

Dans le détail, la branche financière de la banque allemande explique qu'une acquisition massive relève davantage de la nécessité que du choix pour Sanofi. Les analystes expliquent également que Paul Hudson a pu jouer un rôle important. L'ex-directeur général de Sanofi a quitté ses fonctions à la mi-février 2026 et a été nommé au conseil d'administration d'Insmed en octobre 2026. Ils notent l'ironie de la situation en expliquant que "M. Hudson n'a pas pu atteindre ses objectifs lorsqu'il était à la tête de Sanofi, mais il pourrait avoir joué un rôle clé pour trouver des successeurs à Dupixent en dehors du groupe".

La recommandation de Baader Europe reste à ajouter avec une cible de cours de 108 euros.

Berenberg reste à l'achat

La banque allemande indique que la cible Insmed coche de nombreuses cases (adéquation thérapeutique, innovation, actifs déjà commercialisés assortis d'un pipeline) et se situe dans le haut de la fourchette budgétaire de Sanofi.

Comme tous les analystes, Berenberg précise que Sanofi va devoir compenser la perte d'exclusivité du Dupixent qui pourrait s'élever à 10 ou 11 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires et entre 7 et 8 milliards d'euros pour les bénéfices.

Procéder à une acquisition unique de grande taille est plus facile à intégrer, mais comporte un risque de concentration plus élevé. Les analystes ajoutent que des accords à un stade plus précoce restent nécessaires pour étoffer le pipeline.

La banque allemande a confirmé son avis à l'achat sur l'action Sanofi, avec une cible de 105 euros.