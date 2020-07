Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux Algériens arrêtés à Barcelone dans une opération antiterroriste Reuters • 14/07/2020 à 16:22









(Actualisé avec déclarations de la police, détails) BARCELONE, 14 juillet (Reuters) - Deux Algériens ont été arrêtés mardi matin à Barcelone dans le cadre d'une opération antiterroriste, a annoncé la police catalane. Les deux hommes faisaient partie d'une cellule placée sous surveillance depuis 2017, qui préparait un attentat à l'explosif à Barcelone, a précisé la police catalane dans un communiqué, ajoutant que cette cellule était désormais démantelée. "L'enquête nous a permis d'identifier les lieux où la cellule terroriste prévoyait d'agir, ainsi que d'établir que le groupe avait déjà commencé à acquérir des capacités à fabriquer des engins explosifs et à se procurer les armes de guerre dont ils avaient besoin pour commettre leur attentat", a déclaré la police. Barcelone a été le théâtre en août 2017 d'une attaque, revendiquée par le groupe Etat islamique, au cours de laquelle une camionnette a été précipitée sur la foule rassemblée sur les Ramblas, la grande artère touristique de la ville. Cette attaque a été suivie d'une autre, identique, quelques heures plus tard à Cambrils, au sud de Barcelone. Elles ont fait 16 morts au total. En mai, la police a arrêté à Barcelone un ressortissant marocain soupçonné d'avoir des liens avec le groupe Etat islamique. Il était en train de préparer un attentat, d'après la police. Au total, 16 combattants djihadistes présumés avaient été arrêtés en Espagne depuis le début de l'année à la date du 5 juillet, d'après les données du ministère de l'Intérieur. (Inti Landauro et Joan Faus version française Bertrand Boucey et Flora Gomez)

