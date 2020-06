Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom vise la première place aux Etats-Unis - Höttges Reuters • 19/06/2020 à 11:33









BERLIN, 19 juin (Reuters) - Le président du directoire de Deutsche Telekom DTEGn.DE a déclaré vendredi viser la première place sur le marché américain avec sa filiale T-Mobile US TMUS.O qui a bouclé en avril l'acquisition de Sprint S.N dans le cadre d'une opération à 23 milliards de dollars (20,5 milliards d'euros). "Nous deviendrons n°1 aux Etats-Unis", a assuré Tim Höttges, lors de l'assemblée générale du groupe. Le nouvel ensemble né du rapprochement avec Sprint est actuellement le troisième opérateur télécoms aux Etats-Unis derrière AT&T T.N et Verizon VZ.N . Tim Höttges s'est également engagé à faire de Deutsche Telekom le premier groupe en Allemagne et Europe sur la fibre optique et le leader sur les réseaux mobiles de cinquième génération (5G). Le président du directoire de Deutsche Telekom a par ailleurs confirmé les prévisions du groupe pour cette année, soulignant une bonne résistance de l'opérateur face à la pandémie. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements et après locations (Ebitdaal) pour 2020 est prévu à 25,5 milliards d'euros. Le groupe compte actualiser cette prévision au deuxième trimestre pour prendre en compte l'acquisition de Sprint. "Nous voulons continuer à croître, en termes de chiffre d'affaires, de bénéfice d'exploitation et de flux de trésorerie disponible", a ajouté Tim Höttges. (Douglas Busvine; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

