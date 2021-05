Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : un relèvement d'objectifs salué en Bourse Cercle Finance • 12/05/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a annoncé mercredi un relèvement de ses objectifs annuels après avoir signé un début d'année qualifié de 'flamboyant'. En tenant compte de sa filiale T-Mobile US - qui traverse également une période favorable - le groupe allemand anticipe désormais un résultat d'exploitation ('Ebitda after lease', une mesure commune du secteur) d'au moins 37 milliards d'euros cette année, contre une prévision 'autour de' 37 milliards auparavant. Sur le premier trimestre, l'opérateur a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebitda AL) en hausse de 41% à 9,2 milliards d'euros, ce qui porte son bénéfice net en progression de by 2% à 936 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a, lui, grimpé de 32% à 26,4 milliards d'euros, dopé par la réussite de la fusion entre T-Mobile et Sprint aux Etats-Unis et le succès du déploiement de la fibre en Allemagne. Le titre réagissait favorablement à cette publication en Bourse de Francfort mercredi matin, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX avec une progression de 2%.

