(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom souhaiterait vendre sa filiale néerlandaise à un fonds de private equity selon Het Financieele Dagblad. Le prix de négociation pour cette cession serait proche de 4 à 4,5 milliards d'euros. Une autre source parle d'un montant d'environ 5 milliards d'euros. Il s'agit de la plus grande opération de télécommunications néerlandaise depuis des années, ce qui pourrait stimuler la concurrence sur le marché néerlandais souligne le quotidien. Plusieurs fonds pourraient être en négociation pour cette opération comme Warburg Pincus, Providence, Apollo, Cinven, et Apex selon le quotidien. Manager Magazin avait évoqué une IPO ou une vente de cette filiale en novembre dernier indique ce matin Aurel BCG. Cette filiale de Deutsche Telekom est le numéro trois sur le marché néerlandais des télécommunications après KPN et VodafoneZiggo.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +0.36%