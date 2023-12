Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom: réseau Open RAN déployé par Nokia information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Nokia et Deutsche Telekom annoncent le déploiement d'un réseau Open RAN multifournisseur avec Fujitsu en Allemagne, un projet déjà en cours et qui sera prolongé à partir du premier trimestre 2024.



La technologie est entièrement intégrée au réseau commercial en direct de l'opérateur télécoms allemand et le cluster initial fournira des services commerciaux 2G, 4G et 5G aux clients de la région de Neubrandenburg, dans le nord de l'Allemagne.



Nokia remplace le fournisseur historique dans le cadre de cet accord, qui marque un retour significatif de l'équipementier finlandais dans le réseau commercial de Deutsche Telekom et concrétise un protocole d'accord signé au MWC 2023.





