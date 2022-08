Deutsche Telekom: Oddo reste à surperformance information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 10:10

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 23 euros sur Deutsche Telekom, dans une note où il fait un point sur l'impact dollar et le succès de l'offre 5G de la filiale américaine de l'opérateur télécoms allemand.



'T-Mobile US représente actuellement 60% des FCF du groupe et plus de 95% de la croissance future des FCF', souligne l'analyste, qui voit un relèvement possible du consensus FCF 2022-25 d'environ 5% et un objectif à 22,4 milliards d'euros en 2025.



A l'appui de son opinion positive du dossier, le bureau d'études met en avant un potentiel de relèvement des estimations et de dividende 2022, une accélération du momentum de T-Mobile US au second semestre et une croissance FCF groupe supérieure au secteur.