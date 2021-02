Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : le titre progresse, exercice 2020 'record' Cercle Finance • 26/02/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le groupe de télécommunications allemand Deutsche Telekom a fait état vendredi d'un exercice 2020 'record' qui l'a vu franchir, pour la première fois de son histoire, le cap des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le premier opérateur télécoms européen a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 25% à 101 milliards d'euros au titre de l'exercice écoulé, dopé par l'acquisition de l'américain Sprint et supérieur au consensus de 100,5 milliards d'euros fourni par le groupe. En données organiques - c'est-à-dire hors effets de change et modifications de périmètre - le chiffre d'affaires a progressé de 3%. Son Ebitda ajusté a, lui, bondi de 41,6% à 35 milliards d'euros l'an dernier, tandis que le bénéfice net a augmenté de 15,5% à 5,7 milliards d'euros, à comparer à un consensus de 5,2 milliards. Pour 2021, l'opérateur de téléphonie dit viser un Ebitda ajusté de l'ordre de 37 milliards d'euros, un objectif là encore au consensus de 36,5 milliards d'euros. Le titre progressait de 1% à la Bourse de Francfort vendredi matin après la parution de ces résultats.

