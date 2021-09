Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : la filiale néerlandaise cédée à des fonds information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et Tele2 ont annoncé mardi qu'ils allaient céder leur filiale commune T-Mobile Netherlands à des fonds détenus par Apax Partners et Warburg sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,1 milliards d'euros. Deutsche Telekom - qui détient 75% du capital de l'entité - explique que cette opération vient clore une revue stratégique entamée au mois de mai dernier et qui l'avait déjà vu céder sa branche néerlandaise de tours télécoms au début de l'année. L'opérateur allemand justifie sa décision par le repositionnement réussi de T-Mobile NL, qui a réussi à porter ses parts de marché de 25% en 2017 à 42% l'an dernier, ce qui en fait aujourd'hui le premier fournisseur de services de téléphone mobile aux Pays-Bas. La transaction devrait se solder, pour ce qui concerne Deutsche Telekom, par l'obtention d'un produit net de l'ordre de 3,8 milliards d'euros. L'action Deutsche Telekom progresse actuellement de 0,2% à la Bourse de Francfort.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +0.07%