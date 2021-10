Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : la cassure des 16,95E est confirmée information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom valide un nouveau signal baissier: la cassure des 16,95E (ex-plancher du 28 mai puis du 20 septembre) est confirmée et le titre qui vient de tester 16,66E au plus bas jeudi le 7/10 ne parvient même pas à rebondir au-delà de 16,9E. Le prochain support moyen terme ne se dessine pas avant 16,1E (testé le 3 mai) et 15,95E (plancher du 14 au 30 avril).

