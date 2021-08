Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : l'objectif annuel de nouveau relevé information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour la deuxième fois de l'année à l'issue d'un deuxième trimestre 'solide', marqué par l'arrivée de nouveaux abonnés chez T-Mobile US et une 'forte croissance' en Europe. L'opérateur télécoms allemand dit désormais prévoir un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de plus de 37,2 milliards d'euros cette année, au lieu des 37 milliards envisagés précédemment. Sur le deuxième trimestre, son Ebitda ajusté dit 'AL' - une mesure de la rentabilité privilégiée au sein du secteur - a augmenté de 1,1% à 9,4 milliards, dépassant le consensus établi à 9,1 milliards. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 6,8% en données organiques pour se monter à 26,6 milliards d'euros, un niveau là encore supérieur au consensus fourni par le groupe (26 milliards). Dans son communiqué, Deutsche Telekom souligne que sa filiale américaine T-Mobile, qui a récemment fusionné avec Sprint, a attiré 1,3 million de nouveaux clients au deuxième trimestre, avec un revenu moyen par abonné qui ressort à 47,6 dollars par mois. En Europe, DT dit avoir séduit 334.000 nouveaux clients au cours du trimestre, dont 177.000 précieux abonnés sous contrat. A la Bourse de Francfort, l'action s'adjugeait près de 2% après cette publication, signant de loin la plus forte hausse de l'indice DAX.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +2.45%