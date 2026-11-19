Deutsche Telekom DTEGn.DE a annoncé jeudi que sa filiale d'investissement avait investi 100 millions d'euros (110 millions de dollars) dans le cadre du tour de table de série D de la start-up française Mistral AI, jetant ainsi les bases d'un partenariat stratégique entre les deux entreprises.
Les entreprises ont indiqué qu’elles prévoyaient d’aider les entreprises et les organismes publics allemands à adopter des outils d’IA adaptés à leurs besoins, en particulier dans les secteurs industriels et réglementés.
L'investissement du fonds T.Capital Tech Fund de Deutsche Telekom intervient alors que les décideurs politiques et les entreprises européens cherchent à développer leurs capacités nationales en matière d'IA et à réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs américains tels qu'OpenAI et Anthropic ANT.O .
Fondée en 2023, Mistral AI développe des modèles d’IA à poids ouverts et compte parmi les plus grandes start-ups européennes spécialisées dans l’IA. La société a levé 3 milliards d’euros lors de son dernier tour de table, ce qui porte sa valorisation à plus de 21 milliards d’euros.
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