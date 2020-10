Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom :étend son offre avec Telefonica Deutschland Cercle Finance • 07/10/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et Telefonica Deutschland ont annoncé la signature d'un contrat de dix ans pour étendre leur coopération dans le domaine des réseaux fixes. Dans le cadre de cet accord, Telefonica Deutschland commercialisera les services d'accès 'fibre optique au domicile' (FTTH) de Deutsche Telekom auprès de ses clients, tout en continuant à utiliser le VDSL du géant allemand des télécommunications. L'accord entrera en vigueur au printemps 2021, ont déclaré les entreprises. Avec Vodafone, les deux opérateurs de téléphonie travaillent également à l'élimination d'environ 6 000 'points blancs' dans la couverture mobile, en se concentrant sur les zones rurales, ont déclaré les deux groupes.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA -1.05%