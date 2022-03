Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom: essai 25G PON réussi avec Nokia information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès un essai sur la fibre optique en haut débit (25 Go/s) avec Hrvatski Telekom, membre du groupe Deutsche Telekom (DTAG).



L'essai s'est déroulé au sein du laboratoire de Hrvatski Telekom à Rijeka (Croatie).



'Cet essai montre que notre réseau FTTH est entièrement compatible avec la technologie PON de pointe qui augmentera radicalement la capacité, la bande passante et la qualité de notre service haut débit à l'avenir', a commenté Boris Drilo, directeur technique chez Hrvatski Telekom.







