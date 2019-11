Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : en berne malgré un relèvement d'objectif Cercle Finance • 07/11/2019 à 10:03









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom lâche 3% à Francfort malgré un relèvement par le groupe de son objectif annuel d'EBITDA ajusté AL (hors impact de la norme IFRS 16) à environ 24,1 milliards d'euros, au lieu de 23,9 milliards. 'Par contre Deutsche Telekom abaisse son dividende de 0,70 à 0,60 euro par action, en raison du coût élevé des fréquences', note toutefois Aurel BGC, rappelant que 'l'Allemagne a fait payer le prix fort à ses opérateurs pour les fréquences 5G'. L'opérateur télécoms publie un profit net ajusté en hausse à 1,4 milliard d'euros au titre du troisième trimestre, ainsi qu'un EBITDA ajusté AL en croissance de 5,4% à 6,5 milliards, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à 20 milliards.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA -2.81%