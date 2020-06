Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : en baisse, mais un broker passe à l'achat Cercle Finance • 09/06/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Le titre Deutsche Telekom recule ce mardi de -0,7%, même si l'analyste Jefferies annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'Conserver' à 'Achat'. Le broker augmente au passage son objectif de cours, qui passe de 10,60 à 17,20 euros. Jefferies apprécie ainsi notamment, dans sa note, 'la valorisation actuelle du titre', qui selon lui ne reflète pas le potentiel du groupe, et le 'solide momentum opérationnel en Allemagne'.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA -0.59%