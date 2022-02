Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom: dépasse ses prévisions de résultats information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 7,7% au cours de l'exercice 2021 pour atteindre 108,8 milliards d'euros, les revenus des services ayant augmenté de 6,5% pour atteindre 84,1 milliards d'euros.



L'EBITDA ajusté a augmenté de 6,6% en glissement annuel pour atteindre 37,3 milliards d'euros. Sur la base de taux de change constants, le groupe a atteint 38,2 milliards d'euros, dépassant ainsi ses prévisions pour l'EBITDA ajusté, qui venaient d'être relevées en novembre.



Pour l'exercice en cours, le Groupe prévoit un flux de trésorerie disponible d'environ 10 milliards d'euros. L'EBITDA ajusté devrait atteindre 36,5 milliards d'euros.



Le bénéfice ajusté par action devrait atteindre plus de 1,25 euro en 2022, contre 1,22 euro en 2021. Deutsche Telekom a également confirmé son objectif d'au moins 1,75 euro pour 2024.





