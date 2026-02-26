Deutsche Telekom dépasse les attentes en matière de bénéfices de base pour le quatrième trimestre

Deutsche Telekom DTEGn.DE a annoncé un bénéfice de base pour le quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes des analystes jeudi, malgré l'impact d'un dollar américain plus faible sur ses bénéfices américains.

L'opérateur de télécommunications basé en Allemagne a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après location (Ebitda AL) de 10,8 milliards d'euros (12,8 milliards de dollars), contre 10,6 milliards d'euros au même trimestre de 2024.

Un consensus d'analystes fourni par la société prévoyait un Ebitda AL de 10,7 milliards d'euros pour le quatrième trimestre.

Sur une base annuelle, le principal moteur de croissance deDeutsche Telekom a été sa filiale américaine T-Mobile

TMUS.O , qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,1 % en 2025. Les recettes sur son marché domestique, l'Allemagne, ont diminué de 0,4 % par rapport à 2024.

La demande croissante de forfaits et d'offres groupées a fait grimper le chiffre d'affaires trimestriel de T-Mobile au-dessus des estimations plus tôt en février , ce qui l'a incité à relever ses prévisions de chiffre d'affaires et de flux de trésorerie disponible pour 2027, bien qu'il n'ait pas atteint le consensus pour les nouveaux clients qui paient leur téléphone tous les mois.

L'opérateur basé à Bonn a présenté des perspectives mitigées pour 2026, prévoyant un bénéfice de base de 47,4 milliards d'euros, mais un flux de trésorerie disponible après les baux de 19,8 milliards d'euros, légèrement inférieur au consensus des analystes .

Le groupe allemand de télécommunications accélère ses efforts en matière d'IA en lançant plus tôt en février l'une des plus grandes usines d'IA d'Europe en coopération avec Nvidia

NVDA.O et est en pourparlers avec le distributeur non coté Schwarz pour soumettre une demande conjointe pour le financement européen de 20 milliards d'euros pour la construction de gigafactories d'IA.

(1 $ = 0,8462 euros)