Deutsche Telekom: dans le vert après une analyse favorable

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert profitant de l'analyse positive d'UBS.



L'analyste réaffirme sa recommandation 'achat' sur Deutsche Telekom assortie d'un objectif de cours maintenu à 26 euros, une cible qui suggère un potentiel de progression de 36% pour l'action de l'opérateur télécoms historique de l'Allemagne.



Soulignant que des offres fermes pour l'unité de tours seraient attendues dans les prochaines semaines, le broker estime que cette cession 'pourrait cristalliser la valeur et accélérer le désendettement, et ainsi ouvrir la voie à des rachats d'actions T-Mobile US'.





Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +0.22%