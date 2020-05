Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : dans le vert après ses trimestriels Cercle Finance • 14/05/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom grappille 0,5% à Francfort, après la publication d'un EBITDA ajusté en croissance de 10,2% à 6,5 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, pour des revenus en hausse de 2,3% à 19,9 milliards. L'opérateur télécoms indique ne s'attendre qu'à un impact 'limité' de la pandémie sur ses revenus, observant actuellement une progression de ses revenus de téléphonie vocale et une chute du taux de désabonnement mobile, et confirme donc ses objectifs annuels.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +0.52%