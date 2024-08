Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Telekom: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom prend près de 2% à Francfort, après la publication d'un BPA ajusté en augmentation de 23% à 0,95 euro au titre du premier semestre 2024, avec un EBITDA AL en croissance de 6,5% à 21,3 milliards, soit une marge améliorée de 1,5 point à 37,8%.



A plus de 56,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de l'opérateur allemand a progressé de 2,3%, tiré par des revenus de services en hausse de 3,9% (+4,1% en organique), en progression à la fois en Europe et aux Etats-Unis où il détient T-Mobile.



Fort d'un free cash-flow AL de 8,9 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2024, Deutsche Telekom relève légèrement son objectif pour l'ensemble de l'année à environ 19 milliards, contre une cible précédente de l'ordre de 18,9 milliards.





Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM 24,44 EUR XETRA +2,17%