Deutsche Telekom: BPA ajusté en recul de 12,6% en 2023

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekompublie un chiffre d'affaires net de 29,3 milliards d'euros au titre du 4e trimestre 2023, un chiffre en repli annuel de 1,3%.



L'EBITDAAL ajusté ressort à 10 milliards d'euros (+0,5%), pour un bénéfice net ajusté de 1826 ME, en repli de 8,1%, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,37 euro (-7,5%).



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 112 milliards d'euros (-2,1% par rapport à 2022), avec un EBITDAAL ajusté de 40,5 milliards d'euros (+0,7%) et un bénéfice net ajusté de 7,94 milliards d'euros (-12,6%) laissant apparaître un BPA ajusté de 1,6 euro (-12,6%).



'Dans un monde aux nombreux défis, nous avons de nouveau délivré notre fiabilité habituelle en 2023', a déclaré Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom. ' Grâce à la croissance de nos activités des deux côtés de l'Atlantique, nous sommes convaincus que nous augmenterons encore la mise en 2024. '



Pour l'exercice 2024, Deutsche Telekom cible un EBITDAAL ajusté en hausse de 6%, à environ 42,9 milliards d'euros avec un BPA ajusté dépassant 1,75 euro.





