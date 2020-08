Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 13/08/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom gagne plus de 2% à Francfort, après la publication au titre du deuxième trimestre 2020, d'un profit net ajusté en repli de 3,8% à 1,3 milliard d'euros, mais d'un EBITDA AL ajusté en croissance de 56,4% à 9,8 milliards. Cette progression reflète l'inclusion de Sprint dans le périmètre de consolidation suite à sa fusion avec T-mobile US à partir du 1er avril, opération qui fait grimper les revenus de l'opérateur télécoms allemand de 37,5% à 27 milliards d'euros. Pour tenir compte de la nouvelle structure du groupe après la fusion aux Etats-Unis, Deutsche Telekom déclare tabler désormais pour 2020 sur un EBITDA AL ajusté de l'ordre de 34 milliards d'euros et sur un free cash-flow AL d'au moins 5,5 milliards.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +2.25%