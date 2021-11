Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telekom : a relevé ses prévisions sur l'année 2021 information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net a progressé de 2,1% en organique à 26,9 milliards d'euros au troisième trimestre 2021 - hors changements de composition du Groupe et effets de change. L'EBITDA ajusté AL a augmenté de 0,2% à 9,7 milliards d'euros en organiques. Également ajusté des effets de la réduction des locations d'équipements terminaux aux États-Unis, l'EBITDA ajusté AL (EBITDA ajusté de base AL) du Groupe a augmenté de 6,7% en termes organiques. Le bénéfice net a atteint 0,9 milliard d'euros, en hausse de 8,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Corrigé des facteurs spéciaux, le bénéfice net a diminué de 13,0% au troisième trimestre à 1,3 milliard d'euros. Deutsche Telekom a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le Groupe prévoit désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 38 milliards d'euros, en hausse par rapport aux prévisions précédentes d'au moins 37,2 milliards d'euros. Le flux de trésorerie disponible AL devrait désormais s'élever à environ 8,5 milliards d'euros. C'est en hausse par rapport à la prévision précédente d'au moins 8,0 milliards d'euros.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA +2.54%