Deutsche Telekom : a étendu son partenariat avec Microsoft

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a étendu son partenariat de services sur le cloud avec Microsoft, visant à aider les entreprises de taille moyenne à accélérer leur numérisation. Dans le cadre de cet accord de sept ans, Deutsche Telekom offrira à ses clients un accès direct au cloud de Microsoft par l'intermédiaire d'Azure, l'énorme système de cloud computing du géant américain. L'entreprise allemande de télécommunications proposera également à ses clients et à ses entreprises la version en ligne de Microsoft 365, le logiciel de productivité, qui comprend l'outil de collaboration Microsoft Teams, a déclaré le groupe. Deutsche Telekom - qui prévoit de migrer la majorité de ses charges de travail informatiques internes vers le cloud d'ici 2025 - a déclaré que l'Azure de Microsoft sera un élément central de cette stratégie.

Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA -0.43%