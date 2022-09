Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Telecom: l'UE autorise l'acquisition de DFMG information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de DFMG Holding par Deutsche Telekom, toutes deux allemandes, DigitalBridge des États-Unis et Brookfield Asset Management du Canada.



DFMG possède et exploite une infrastructure de télécommunications sans fil passive et fournit des services d'accueil d'infrastructure de télécommunication en Allemagne et en Autriche.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de relations verticales entre les activités des sociétés.





Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM XETRA -0.51%