Deutsche Post : le titre soutenu par une note de broker

(CercleFinance.com) - L'action Deutsche Post signait mardi l'une des rares progressions de l'indice DAX à la Bourse de Francfort, à la faveur d'une note de Berenberg qui relève son objectif de cours sur la valeur. Dans une note sectorielle, le courtier allemand estime que l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19 pourrait représenter une 'immense opportunité' pour les spécialistes de la logistique en leur permettant de rehausser leurs tarifs. Dans ce contexte, le broker - qui relève son objectif sur Deutsche Post de 43 à 48 euros - dit maintenir sa recommandation d''achat' sur Deutsche Post, mais aussi sur DSV et FedEx. A 16h00, le titre Deutsche Post avançait de 0,1% alors qu'au même moment, l'indice DAX cédait près de 0,7%.

