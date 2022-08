Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deutsche Post: hausse de 14% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 09:48









(CercleFinance.com) - Deutsche Post-DHL dévoile un BPA en croissance de 14% à 1,20 euro au titre du deuxième trimestre 2022, et un EBIT record de 2,3 milliards d'euros, impliquant néanmoins une marge de 9,7%, inférieure d'un point au niveau de l'année précédente.



Le groupe allemand de courrier et de logistique a augmenté son chiffre d'affaires de 23,4% pour atteindre 24 milliards d'euros. 'Les effets résultant de l'augmentation des coûts de transport et d'énergie ont été bien maîtrisés', affirme-t-il en outre.



Il confirme sa fourchette-cible d'EBIT allant de 7,6 à 8,4 milliards d'euros pour 2022, visant la moitié haute en cas de ralentissement de la croissance du PIB mondial au second semestre, et la moitié basse en cas de fort ralentissement de l'économie mondiale.





Valeurs associées DEUTSCHE POST XETRA +5.81%